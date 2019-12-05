Українська телеведуча Леся Нікітюк шокувала шанувальників несподіваною зміною іміджу.
Леся Нікітюк одягла перуку з чорним волоссям та виклала фото в Instagram.
Реакція шанувальників телеведучої була неоднозначною:
– Обручок багатих не вистачає та брошки! Так ви будете виглядати у 75 років! Леся вже не та! Божественної краси людина! Красуня! Світленькою ви мені подобаєтеся більше.
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До слова, нещодавно ведучий Олександр Педан жорстко розіграв колегу Лесю Нікітюк, але сам став жертвою її жарту.
Фото: Леся Нікітюк
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