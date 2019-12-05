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Леся вже не та! Нікітюк стала брюнеткою

Українська телеведуча Леся Нікітюк шокувала шанувальників несподіваною зміною іміджу.

Нікітюк стала брюнеткою

Леся Нікітюк одягла перуку з чорним волоссям та виклала фото в Instagram.

Реакція шанувальників телеведучої була неоднозначною:

– Обручок багатих не вистачає та брошки! Так ви будете виглядати у 75 років! Леся вже не та! Божественної краси людина! Красуня! Світленькою ви мені подобаєтеся більше.

Читайте: Леся Нікітюк і MARUV без одягу станцювали під Bang

 

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Вечір в хату😆 #леся #стиль #имидж #мисМода2019

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

До слова, нещодавно ведучий Олександр Педан жорстко розіграв колегу Лесю Нікітюк, але сам став жертвою її жарту.

Фото: Леся Нікітюк

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