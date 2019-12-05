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Не настільки я святий – Добринін розповів про секс на шоу Холостяк

Відомий український Холостяк Нікіта Добринін розповів про участь у шоу та стосунки з переможницею проекту.

Не настільки я святий – Добринін розповів про секс на шоу Холостяк

Нікіта Добринін – учасник шоу Холостяк, єдиний, хто понад рік у стосунках після шоу зі своєю обраницею.

Його справжнє ім’я – Влад Вакулович, проте під час роботи на одній з радіо станцій на прохання продюсера йому довелося взяти псевдонім.

Добринін народився у Росії, проте кровну прив’язаність відчуває до України.

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Щодо участі у проекті Холостяк, Нікіта зазначив, що йому та його коханій пощастило зустрітися саме там.

Ведучий розповів, що після шоу деякі учасниці хотіли відновити з ним спілкування.

Також Добринін зізнався, що на проекті має місце і секс.

На запитання журналіста про те, коли останній раз він стояв на колінах, Нікіта відповів, що у спортзалі, а не в церкві чи у спальні.

– Не настільки я святий, – додав Добринін.

Раніше Факти ICTV писали, що українські знаменитості розповіли, як урізноманітнити інтимне життя, а емоції у стосунках зробити яскравішими.

Фото: nikitadobrynin

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