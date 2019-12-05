З’явився кліп на пісню Свят! Свят! Свят!, в якому разом заспівали Оля Полякова, Потап та Олег Винник.

В Youtube опублікували кліп на пісню Свят! Свят! Свят!, яка звучить у фільмі Скажене весілля 2.

Пісню виконують Оля Полякова, Потап та Олег Винник. У ній артисти співають не тільки про те, яким скаженим можуть бути весілля, а й те, як інколи не вистачає свят.

У кліпі до пісні Свят! Свят! Свят! можна побачити, у що перетворюються весілля, як танцює Потап, і як освячують Винника.

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В описі пісні йдеться, що вона присвячена усім улюбленим святам України.

Користувачі вважають, що Свят! Свят! Свят! є дійсно доброю, позитивною і веселою піснею.

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Відео: MOZGI