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Свят! Свят! Свят! – Полякова, Потап і Вінник презентували нову пісню

З’явився кліп на пісню Свят! Свят! Свят!, в якому разом заспівали Оля Полякова, Потап та Олег Винник.

Кліп Свят! Свят! Свят!

В Youtube опублікували кліп на пісню Свят! Свят! Свят!, яка звучить у фільмі Скажене весілля 2.

Пісню виконують Оля Полякова, Потап та Олег Винник. У ній артисти співають не тільки про те, яким скаженим можуть бути весілля, а й те, як інколи не вистачає свят.

У кліпі до пісні Свят! Свят! Свят! можна побачити, у що перетворюються весілля, як танцює Потап, і як освячують Винника.

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В описі пісні йдеться, що вона присвячена усім улюбленим святам України.

Користувачі вважають, що Свят! Свят! Свят! є дійсно доброю, позитивною і веселою піснею.

До слова, українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona випустила міні-альбом В хаті МА.

Відео: MOZGI

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