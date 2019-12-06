Українські співачки Alyona Аlyona і MARUV опублікували спільні фото, на яких позують в латексних костюмах.
Популярні артистки MARUV і Alyona Аlyona опублікували референс на плакат фільму Ангели Чарлі.
На так званому постері співачки позують в латексних костюмах.
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– Ангели і карлі, – мовить саркастичний підпис на плакаті.
Шанувальники артисток в коментарях вибухнули бажанням почути новий дует. Однак менеджмент Alyona Аlyona спростував чутки про запис спільної пісні.
Ангели і Карл: Alyona Alyona та MARUV показали фігури в латексі / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що Maruv презентувала заключний кліп з міні-альбому Hellcat Story на пісню If you want her.
Фото: alyona.alyona.official, maruvofficial
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