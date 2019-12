Українські співачки Alyona Аlyona і MARUV опублікували спільні фото, на яких позують в латексних костюмах.

Популярні артистки MARUV і Alyona Аlyona опублікували референс на плакат фільму Ангели Чарлі.

На так званому постері співачки позують в латексних костюмах.

Читайте: В хаті МА: Alyona Alyona випустила міні-альбом

– Ангели і карлі, – мовить саркастичний підпис на плакаті.

Шанувальники артисток в коментарях вибухнули бажанням почути новий дует. Однак менеджмент Alyona Аlyona спростував чутки про запис спільної пісні.











Ангели і Карл: Alyona Alyona та MARUV показали фігури в латексі / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що Maruv презентувала заключний кліп з міні-альбому Hellcat Story на пісню If you want her.

Фото: alyona.alyona.official, maruvofficial