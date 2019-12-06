Астаф’єва показала фото з глибоким декольте і ніжним макіяжем

Українська співачка Даша Астаф’єва опублікувала фото з відвертим декольте.
У своєму Instagram співачка Даша Астаф’єва показала декілька кадрів зі зйомок промокампанії косметичного бренду.
Зірка позує у нюдовом боді, який ефектно підкреслює форми зірки. На обличчі Даші нюдовий макіяж з ніжно-рожевою помадою, а на руках – світлий манікюр.
У порівнянні з іншими світлинами відвертої Астаф’євої, ці кадри показують співачку у дуже скромному та ніжному світлі.
Світлини для бренду робила відома фешн-фотограф Соня Плакидюк.
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Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва опублікувала відверте фото у напівпрозорій сукні.