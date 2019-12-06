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LOBODA випустила трек Новый Рим

Співачка Світлана Лобода випустила трек під назвою Новый Рим, де вкрай здивувала своїх підписників.

LOBODA випустила трек Новый Рим

На цьому тижні Світлана Лобода випустила новинку – трек Новый Рим.

У своєму Instagram-акаунті вона процитувала перші рядки композиції і закликала фоловерів скачати пісню.

Але шанувальники зірки звернули увагу на інший момент – з одного ракурсу здається, що у співачки Лободи шість пальців на правій нозі, яку вона тримає в руці на фотографії.

 

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Судячи з відгуків у мережі, для багатьох Новий Рим дійсно звучить незвично, а хтось порівняв новинку від Світлани Лободи з творчістю Біллі Айліш.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Нагадаємо, у вересні цього року співачка Лобода випустила новий трек В зоне риска.

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