Співачка Світлана Лобода випустила трек під назвою Новый Рим, де вкрай здивувала своїх підписників.
На цьому тижні Світлана Лобода випустила новинку – трек Новый Рим.
У своєму Instagram-акаунті вона процитувала перші рядки композиції і закликала фоловерів скачати пісню.
Але шанувальники зірки звернули увагу на інший момент – з одного ракурсу здається, що у співачки Лободи шість пальців на правій нозі, яку вона тримає в руці на фотографії.
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Судячи з відгуків у мережі, для багатьох Новий Рим дійсно звучить незвично, а хтось порівняв новинку від Світлани Лободи з творчістю Біллі Айліш.
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Нагадаємо, у вересні цього року співачка Лобода випустила новий трек В зоне риска.