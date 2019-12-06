Співачка Світлана Лобода випустила трек під назвою Новый Рим, де вкрай здивувала своїх підписників.

На цьому тижні Світлана Лобода випустила новинку – трек Новый Рим.

У своєму Instagram-акаунті вона процитувала перші рядки композиції і закликала фоловерів скачати пісню.

Але шанувальники зірки звернули увагу на інший момент – з одного ракурсу здається, що у співачки Лободи шість пальців на правій нозі, яку вона тримає в руці на фотографії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 5 Дек 2019 в 11:30 PST

Судячи з відгуків у мережі, для багатьох Новий Рим дійсно звучить незвично, а хтось порівняв новинку від Світлани Лободи з творчістю Біллі Айліш.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 6 Дек 2019 в 3:24 PST

Нагадаємо, у вересні цього року співачка Лобода випустила новий трек В зоне риска.