Переклад пісні Біллі Айліш – Xanny, читайте на сайті Факти ICTV
Кліп Xanny 17-річної американської співачки Біллі Айліш увійшов до альбому When We Fаll Аslеер, Whеre Dо Wе Gо?
Xannу (ксані) – сленгова назва транквілізатора, який часто використовується для лікування тривожних розладів і панічних атак. Цей препарат викликає залежність.
У ролику співачка сидить на лавці, поки об її обличчя гасять сигарети, а режисером цього відео стала сама зірка.
У пісні Біллі йдеться про те, що всі її друзі проводять життя у вечірках і кайфі, а вона в цій ситуації – пасивний курець. Їй не потрібен транквілізатор, і вона не може нікого полюбити.
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Переклад пісні Xanny
Що в них такого?
Я, схоже, щось пропускаю.
Вони продовжують нічого не робити.
Вони занадто п’яні, щоб боятися.
Без них буде краще.
Вони ніщо, але неврівноважені,
Вони приносять попільнички на стіл
І це єдина річ, якою вони діляться
Я пасивний курець.
До сих пір п’ю колу з банки.
Мені не потрібен ксаніі, щоб відчути себе краще.
За їхнім планом, я розводжу всіх по домівках –
Єдина, хто не під кайфом.
Ніколи не пропонуй мені ксані, ніколи.
Прокидаючись на заході,
Вони спізнюються на кожну вечірку
І ніколи не вибачаються.
Зараз вони дуже п’яні, щоб танцювати,
Вранці їм погано
І їх прекрасні голівки болять.
Вони дуже погано вчаться,
Роблять ті ж помилки,
звинувачуючи життя
Я пасивний курець.
До сих пір п’ю колу з банки.
Мені не потрібен ксаніі, щоб відчути себе краще.
За їхнім планом, я розводжу всіх по домівках –
Єдина, хто не під кайфом.
Ніколи не пропонуй мені ксані, ніколи.
Будь ласка, не намагайся поцілувати мене на тротуарі
Перед черговим затягуванням сигарети.
Я не можу дозволити собі любити того,
Хто не вмирає помилково
У Сілвер-Лейк. Що в них такого?
Я, схоже, щось пропускаю
Вони продовжують нічого не робити
Вони занадто п’яні, щоб бояться.
Руйнуючись,
Їм боляче,
Вони вчаться.
Нагадаємо, що Біллі Айліш стала однією з переможниць премії MTV Europe Music Awards, церемонія вручення якої відбулася у листопаді.