PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Пасивний курець: про що співає Айліш у пісні Xanny

Переклад пісні Біллі Айліш – Xanny, читайте на сайті Факти ICTV

Пасивний курець: про що співає Айліш у пісні Xanny

Кліп Xanny 17-річної американської співачки Біллі Айліш увійшов до альбому When We Fаll Аslеер, Whеre Dо Wе Gо?

Xannу (ксані) – сленгова назва транквілізатора, який часто використовується для лікування тривожних розладів і панічних атак. Цей препарат викликає залежність.

У ролику співачка сидить на лавці, поки об її обличчя гасять сигарети, а режисером цього відео стала сама зірка.

У пісні Біллі йдеться про те, що всі її друзі проводять життя у вечірках і кайфі, а вона в цій ситуації – пасивний курець. Їй не потрібен транквілізатор, і вона не може нікого полюбити.

Дивитися кліп Xanny

Читайте: Співачка Біллі Айліш через помилку стиліста втратила волосся

Переклад пісні Xanny

Що в них такого?
Я, схоже, щось пропускаю.
Вони продовжують нічого не робити.
Вони занадто п’яні, щоб боятися.

Без них буде краще.
Вони ніщо, але неврівноважені,
Вони приносять попільнички на стіл
І це єдина річ, якою вони діляться

Я пасивний курець.
До сих пір п’ю колу з банки.
Мені не потрібен ксаніі, щоб відчути себе краще.
За їхнім планом, я розводжу всіх по домівках –
Єдина, хто не під кайфом.
Ніколи не пропонуй мені ксані, ніколи.

Прокидаючись на заході,
Вони спізнюються на кожну вечірку
І ніколи не вибачаються.
Зараз вони дуже п’яні, щоб танцювати,
Вранці їм погано
І їх прекрасні голівки болять.
Вони дуже погано вчаться,
Роблять ті ж помилки,
звинувачуючи життя

Я пасивний курець.
До сих пір п’ю колу з банки.
Мені не потрібен ксаніі, щоб відчути себе краще.
За їхнім планом, я розводжу всіх по домівках –
Єдина, хто не під кайфом.
Ніколи не пропонуй мені ксані, ніколи.

Будь ласка, не намагайся поцілувати мене на тротуарі
Перед черговим затягуванням сигарети.
Я не можу дозволити собі любити того,
Хто не вмирає помилково
У Сілвер-Лейк. Що в них такого?

Я, схоже, щось пропускаю
Вони продовжують нічого не робити
Вони занадто п’яні, щоб бояться.

Руйнуючись,
Їм боляче,
Вони вчаться.

Нагадаємо, що Біллі Айліш стала однією з переможниць премії MTV Europe Music Awards, церемонія вручення якої відбулася у листопаді.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Біллі Айліш
Хanny: Біллі Айліш випустила новий кліп
Время и Стекло, NK і Пирожков – що дивилися на YouTube у 2019 році українці
Время и Стекло, NK і Пирожков – що дивилися на YouTube у 2019 році українці
YouTube назвав найпопулярніші відео в світі за 2019 рік
YouTube назвав найпопулярніші відео в світі за 2019 рік
Мы нарушаем: Ані Лорак оголила груди в новому кліпі
Мы нарушаем: Ані Лорак оголила груди в новому кліпі
NK vs Біллі Айліш – українські зірки назвали улюблені пісні 2019 року
NK vs Біллі Айліш – українські зірки назвали улюблені пісні 2019 року
Червона доріжка та трирівнева сцена. Як пройшов M1 Music Awards
Червона доріжка та трирівнева сцена. Як пройшов M1 Music Awards
Музика в машину: поради щодо вибору та безпеки
Музика в машину: поради щодо вибору та безпеки
Closed on Sunday: Каньє Вест у новому кліпі проїхався на українському всюдиході Шерп
Closed on Sunday: Каньє Вест у новому кліпі проїхався на українському всюдиході Шерп
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка