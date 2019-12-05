Переклад пісні Біллі Айліш – Xanny, читайте на сайті Факти ICTV

Кліп Xanny 17-річної американської співачки Біллі Айліш увійшов до альбому When We Fаll Аslеер, Whеre Dо Wе Gо?

Xannу (ксані) – сленгова назва транквілізатора, який часто використовується для лікування тривожних розладів і панічних атак. Цей препарат викликає залежність.

У ролику співачка сидить на лавці, поки об її обличчя гасять сигарети, а режисером цього відео стала сама зірка.

У пісні Біллі йдеться про те, що всі її друзі проводять життя у вечірках і кайфі, а вона в цій ситуації – пасивний курець. Їй не потрібен транквілізатор, і вона не може нікого полюбити.

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Переклад пісні Xanny

Що в них такого?

Я, схоже, щось пропускаю.

Вони продовжують нічого не робити.

Вони занадто п’яні, щоб боятися.

Без них буде краще.

Вони ніщо, але неврівноважені,

Вони приносять попільнички на стіл

І це єдина річ, якою вони діляться

Я пасивний курець.

До сих пір п’ю колу з банки.

Мені не потрібен ксаніі, щоб відчути себе краще.

За їхнім планом, я розводжу всіх по домівках –

Єдина, хто не під кайфом.

Ніколи не пропонуй мені ксані, ніколи.

Прокидаючись на заході,

Вони спізнюються на кожну вечірку

І ніколи не вибачаються.

Зараз вони дуже п’яні, щоб танцювати,

Вранці їм погано

І їх прекрасні голівки болять.

Вони дуже погано вчаться,

Роблять ті ж помилки,

звинувачуючи життя

Я пасивний курець.

До сих пір п’ю колу з банки.

Мені не потрібен ксаніі, щоб відчути себе краще.

За їхнім планом, я розводжу всіх по домівках –

Єдина, хто не під кайфом.

Ніколи не пропонуй мені ксані, ніколи.

Будь ласка, не намагайся поцілувати мене на тротуарі

Перед черговим затягуванням сигарети.

Я не можу дозволити собі любити того,

Хто не вмирає помилково

У Сілвер-Лейк. Що в них такого?

Я, схоже, щось пропускаю

Вони продовжують нічого не робити

Вони занадто п’яні, щоб бояться.

Руйнуючись,

Їм боляче,

Вони вчаться.

Нагадаємо, що Біллі Айліш стала однією з переможниць премії MTV Europe Music Awards, церемонія вручення якої відбулася у листопаді.