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Roma: Мальбек випустив альбом

Російський музикант Рома Мальбек випустив сольний альбом Roma.

Roma: Мальбэк

Рома Мальбек випустив альбом Roma, який був записаний без Сюзанни. Альбом став першою сольною роботою в кар’єрі музиканта.

В альбомах Новое искусство та Плакса значне місце займала Сюзанна, що вилилося в спільну роботу Reptiland. У новому альбомі немає монологів між чоловіком і жінкою – тут є внутрішні монологи.

Читайте: F & M: Lindemann випустили новий альбом

За значну частину продакшну відповідає Shumno, привносячи в звучання хіп-хоп баси і атмосферу британської електронної музики.

Нагадаємо, 25 листопада українська рэперша Alyona Alyona представила новий міні-альбом під назвою В хаті МА.

Джерело: Cosmopolitan

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