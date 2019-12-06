Російський музикант Рома Мальбек випустив сольний альбом Roma.
Рома Мальбек випустив альбом Roma, який був записаний без Сюзанни. Альбом став першою сольною роботою в кар’єрі музиканта.
В альбомах Новое искусство та Плакса значне місце займала Сюзанна, що вилилося в спільну роботу Reptiland. У новому альбомі немає монологів між чоловіком і жінкою – тут є внутрішні монологи.
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За значну частину продакшну відповідає Shumno, привносячи в звучання хіп-хоп баси і атмосферу британської електронної музики.
Нагадаємо, 25 листопада українська рэперша Alyona Alyona представила новий міні-альбом під назвою В хаті МА.
Джерело: Cosmopolitan
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