Колеги чоловіка Анастасії Заворотнюк розповіли, що Петро Чернишов багато працює, щоб оплатити лікування актриси.

Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов багато працює, щоб оплатити лікування дружини. Зокрема він бере участь в шоу Тетяни Навки Руслан і Людмила і Красуня і Чудовисько, а постановці Спляча красуня. Легенда двох королівств Чернишов виконує одну з головних ролей.

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– Чернишов отримує за один вихід на лід від 100 до 300 тис. Рублів. У грудні і в січні у Чернишова заплановано 19 льодових шоу. Це означає, що є можливість заробити серйозний гонорар від 2 до 5 млн рублів. Ці гроші зараз дуже потрібні Петі. На ньому ж ще однорічна донька, якій теж необхідна турбота, – розповіли колеги Чернишов.

Раніше Факти ICTV писали, що Анастасія Заворотнюк продовжує свою боротьбу з раком головного мозку. Крім того, стало відомо, щолікарі змогли видалити пухлину, не торкнувшись здорових клітин. В актриси з’явився шанс на одужання.

Джерело: СтарХіт

Фото: a_zavorotnyuk