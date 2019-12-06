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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Скільки чоловік Анастасії Заворотнюк витрачає на лікування актриси

Колеги чоловіка Анастасії Заворотнюк розповіли, що Петро Чернишов багато працює, щоб оплатити лікування актриси.

Скільки чоловік Анастасії Заворотнюк витрачає на лікування актриси

Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов багато працює, щоб оплатити лікування дружини. Зокрема він бере участь в шоу Тетяни Навки Руслан і Людмила і Красуня і Чудовисько, а постановці Спляча красуня. Легенда двох королівств Чернишов виконує одну з головних ролей.

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– Чернишов отримує за один вихід на лід від 100 до 300 тис. Рублів. У грудні і в січні у Чернишова заплановано 19 льодових шоу.

Це означає, що є можливість заробити серйозний гонорар від 2 до 5 млн рублів. Ці гроші зараз дуже потрібні Петі. На ньому ж ще однорічна донька, якій теж необхідна турбота, – розповіли колеги Чернишов.

Раніше Факти ICTV писали, що Анастасія Заворотнюк продовжує свою боротьбу з раком головного мозку. Крім того, стало відомо, щолікарі змогли видалити пухлину, не торкнувшись здорових клітин. В актриси з’явився шанс на одужання.

Джерело: СтарХіт

Фото: a_zavorotnyuk

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