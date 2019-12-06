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Соцмережі висміяли Лободу за фото з шістьма пальцями на нозі

Українська співачка Світлана Лобода опублікувала фото, на якому у неї шість пальців.

лобода

Світлана Лобода опублікувала в Instagram фото, присвячене виходу нової пісні Новый Рим.

На знімку у неї відкриті босоніжки і чітко видно шостий палець на нозі.

Читайте: День народження і весілля: Лобода приїхала до Києва

Підписники зірки висміяли її за невміле використання фотошопу. Однак більшість шанувальників не помітили на зображенні нічого дивного.

Фото зібрало понад 62 тис. лайків.

 

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Нагадаємо, Лобода випустила трек під назвою Новый Рим. Підписники відзначили, що пісня дуже нагадує мотив пісні Bad Guy Біллі Айлиш.

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