Топ-10 найбільш високооплачуваних музикантів 2019 – Forbes

Тейлор Свіфт випередила Каньє Веста у рейтингу найбільш високооплачуваних музикантів.

Американська співачка Тейлор Свіфт за 2019 рік заробила більше за інших зірок музичного Олімпу.

Її прибуток склав $185 млн, які співачка додала на свій рахунок завдяки новій угоді зі звукозаписним лейблом, рекламним контрактам і гастрольному туру.

На друге місце рейтингу найбільш високооплачуваних музикантів потрапив репер Каньє Вест, який заробив $150 млн. Отримати стільки прибутку за рік йому допомогли продажі кросівок спільного з Аdidas бренду Yeezy.

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Англійський співак Ед Ширан заробив на гастрольних турах $110 млн і посів третє місце.

Топ-10 учасників рейтингу:

Тейлор Свіфт ($185 млн) Каньє Вест ($150 млн) Ед Ширан ($110 млн) The Eagles ($100 млн) Елтон Джон ($84 млн) Jay-Z ($81 млн) Бейонсе ($81 млн) Drake ($75 млн) Diddy ($70 млн) Metallica ($68,5 млн)

У рейтинг також потрапили 9 новачків, серед них: корейський бойзбенда BTS (№ 15, $57 млн), співачка Аріана Гранде (№ 22, $8 млн) і хіп-хоп тріо Migos (№ 40, $36 млн).

До слова, Тейлор Свіфт вдруге визнали Артисткою року на American Music Awards 2019.

Джерело: Forbes