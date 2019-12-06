Топ-10 найбільш високооплачуваних музикантів 2019 – Forbes

Тейлор Свіфт випередила Каньє Веста у рейтингу найбільш високооплачуваних музикантів.
Американська співачка Тейлор Свіфт за 2019 рік заробила більше за інших зірок музичного Олімпу.
Її прибуток склав $185 млн, які співачка додала на свій рахунок завдяки новій угоді зі звукозаписним лейблом, рекламним контрактам і гастрольному туру.
На друге місце рейтингу найбільш високооплачуваних музикантів потрапив репер Каньє Вест, який заробив $150 млн. Отримати стільки прибутку за рік йому допомогли продажі кросівок спільного з Аdidas бренду Yeezy.
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Англійський співак Ед Ширан заробив на гастрольних турах $110 млн і посів третє місце.
Топ-10 учасників рейтингу:
- Тейлор Свіфт ($185 млн)
- Каньє Вест ($150 млн)
- Ед Ширан ($110 млн)
- The Eagles ($100 млн)
- Елтон Джон ($84 млн)
- Jay-Z ($81 млн)
- Бейонсе ($81 млн)
- Drake ($75 млн)
- Diddy ($70 млн)
- Metallica ($68,5 млн)
У рейтинг також потрапили 9 новачків, серед них: корейський бойзбенда BTS (№ 15, $57 млн), співачка Аріана Гранде (№ 22, $8 млн) і хіп-хоп тріо Migos (№ 40, $36 млн).
До слова, Тейлор Свіфт вдруге визнали Артисткою року на American Music Awards 2019.
Джерело: Forbes