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Твоєї крові – гурт KAZKA презентував нову пісню

Український гурт KAZKA презентував пісню Твоєї крові, в якій йдеться про колишніх і кохання.

KAZKA

На офіційному каналі українського гурту KAZKA в Youtube опублікували нову пісню під назвою Твоєї крові, яка увійде до складу альбому NIRVANA.

Пісня розповідає про те, як важливо відпускати колишніх коханих.

– Хоча колишні ніколи не залишають твоє життя просто так, та все ж треба вибрати влучний час і відпустити їх назавжди. Насправді найкращий час — зараз. Шукай людину, яка допоможе забути страхи, – йдеться у повідомленні до пісні Твоєї крові.

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Слова пісні покладені на музику, яка дуже нагадує мотиви східних країн.

До слова, співачка Біллі Айліш випустила кліп на пісню Хanny, який сама і зрежисувала.

Відео: KAZKA

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