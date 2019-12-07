Анастасія Суббота представить Україну в фіналі конкурсу Міс Всесвіт-2019 8 грудня. Що відомо про красуню із Запоріжжя, яка підкорила українських журі – у матеріалі Фактів ICTV.
Міс Україна Всесвіт 2019 26-річна Анастасія Суббота із Запоріжжя 8 грудня представить нашу країну на міжнародній арені в Атланті.
Що відомо про Анастасію Субботу
У модельне агентство українська красуня вступила у віці 8 років. У віці 14 років після конкурсу в Україні її запросили працювати в Італію за контрактом, але батько не відпустив.
Через три роки модельне агентство у Донецьку запропонувало їй поїхати на роботу до Китаю. У цій країні вона прожила декілька років, працюючи манекенницею.
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В Україні Анастасія Суббота виходила на подіуми на показах українських дизайнерів, зокрема бренду GASANOVA.
Анастасія Суббота за спеціальністю веб-дизайнер. Її хобі – риболовля. Мати красуні проживає у Сполучених штатах Америки.
Раніше Факти ICTV писали, що американська модель Белла Хадід стала найкрасивішою жінкою на планеті.