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Бред Пітт помер: хакери знову “поховали” зірку

У суботу, 7 грудня, з’явилися чутки про нібито самогубство секс-символу Голлівуду Бреда Пітта.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

У пошукових системах злетіла частота запиту – Бред Пітт помер, хоча в мережі немає жодної новини про смерть знаменитого актора.

ЗМІ пишуть, що це справа рук хакерів, які запустили вірус у соцмережі.

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Користувачам пропонують дізнатися подробиці, перейшовши за посиланням, яке небезпечне для комп’ютерів, а для достовірності посилаються на статті в авторитетних американських виданнях, хоча таких публікацій не існує.

Нагадаємо, три роки тому новина про нібито смерть Бреда Пітта теж підірвала мережу. Виявилося, що хакери запустили шкідливу програму в комп’ютери користувачів, які активно відстежують новини про його розлучення з Джолі.

Фото: Dreamstime

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