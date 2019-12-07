Після другого прямого ефіру 10 сезону Х-Фактору шоу залишили двоє учасників.

Під час другого ефіру 10 сезону вокального шоу Х-фактор вісім учасників виконували хіти 90-х.

Розважали сьогодні глядачів і судді. Настя Каменських та Оля Полякова поцілувалися в ефірі. Вони обидві прийшли на шоу в сукнях червоного кольору, і таким чином вирішили довести, що між ними немає конкуренції.

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Глядацьке голосування успішно подолали Георгій Колдун та Анна Іваниця (команда Олі Полкової), а також Єліна Іващенко і Маша Стопник (команда Ігоря Кондратюка).

Не вистачило голосів гурту FURMAN TRASH POLKA band з команди Андрія Данилка – вони першими залишили шоу.

У групі ризику опинився також гурт ROMAX (теж підопічні Данилка) та Артем Забелін (команда Насті Каменських).

Їм довелося виконувати пісні за життя, які вибирали самостійно.

За рішенням суддів, другим шоу сьогодні залишив Артем Забелін.







Хто залишив Х-фактор 10 після другого ефіру / 2 фотографии

Нагадаємо, під час першого ефіру 10 сезону шоу Х-Фактор залишили відразу четверо учасників.