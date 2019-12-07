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Каменських і Полякова поцілувалися на Х-факторі

Судді 10 сезону шоу Х-Фактор Настя Каменських та Оля Полякова поцілували під час трансляції прямого ефіру на Facebook.

Каменських і Полякова поцілувалися на Х-факторі

На другий ефір 10 сезону шоу Х-Фактор Каменських та Полякова прийшли у червоних сукнях.

У Насті сьогодні ще й волосся такого кольору.

Судді, аби показати, що це не привід для якихось суто жіночих протиріч, поцілувалися в прямому ефірі під час трансляції у Facebook.

Читайте: Данилко повернувся у суддівське крісло на X-Фактор

Для Каменських цей ефір запам’ятається ще одним казусом – у неї зламався стілець.

Нагадаємо, під час першого ефіру 10 сезону шоу Х-Фактор залишили відразу четверо учасників.

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