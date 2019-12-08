У мережі з’явився офіційний трейлер сиквела Чудо-жінка 1984 з Галь Гадот у головній ролі.
Опубліковано перший трейлер фільму Чудо-жінка 1984 з Галь Гадот і Крісом Пайном у головних ролях.
Прем’єра картини відбудеться 5 червня 2020 року.
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Одним з головних супротивників супергероїні у другій частині стане героїня Крістен Віг – вчений-археолог Барбара Енн Мінерва, яка перетворилася на жінку-кішку Гепарду.
Раніше Факти ICTV писали, що дебютний тизер-трейлер Чорної Вдови опублікували на офіційній сторінці Marvel.
Фото: Wonder Woman
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