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Чудо-жінка 1984 – трейлер фільму з Галь Гадот

У мережі з’явився офіційний трейлер сиквела Чудо-жінка 1984 з Галь Гадот у головній ролі.

Чудо-жінка 1984 – трейлер фільму з Галь Гадот

Опубліковано перший трейлер фільму Чудо-жінка 1984 з Галь Гадот і Крісом Пайном у головних ролях.

Прем’єра картини відбудеться 5 червня 2020 року.

Читайте: Рецензія на фільм Ножі наголо: померти у власному детективі

Одним з головних супротивників супергероїні у другій частині стане героїня Крістен Віг – вчений-археолог Барбара Енн Мінерва, яка перетворилася на жінку-кішку Гепарду.

Раніше Факти ICTV писали, що дебютний тизер-трейлер Чорної Вдови опублікували на офіційній сторінці Marvel.

Фото: Wonder Woman

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