Радянська і російська актриса Аліса Фрейдліх відзначає 85-річчя. Фільмографію і позицію артистки по Україні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Аліса Фрейдліх відзначає ювілей. Сьогодні, 8 грудня, відомій актрисі виповнилося 85 років.

Факти ICTV зібрали фільмографію та біографічні факти з життя актриси.

Біографія Аліси Фрейдліх

Народилася 8 грудня 1934 року в Ленінграді. Її батько – відомий актор Бруно Фрейндліх.

Перед війною батькам Аліси довелося розлучитися. Тато і його театр поїхали в Ташкент. Аліса залишилася з мамою в Ленінграді, де в 1941 році пішла в школу. Незабаром почалася блокада. За спогадами Фрейдліх, їм вдалося вижити тільки завдяки бабусі. Вона ділила хліб на маленькі шматочки і давала за часовим графіком.

Після закінчення війни Аліса з мамою переїхали в Естонію.

У 1953 році вступила до Ленінградського театрального інституту імені О. М. Островського.

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У 1981 році Фрейндліх стала народною артисткою СРСР і почала виступати в Ленінградському академічному Великому драматичному театрі імені Горького.

З 1983 року – одна з провідних актрис Великого драматичного театру імені Г. А. Товстоногова.

Фрейдліх знімалася у багатьох знаменитих російських режисерів. Спочатку Алісі діставалися лише епізодичні ролі. Дуже багато часу займала робота в театрі, від кіноролей іноді доводилося відмовлятися.

Це виправив Ельдар Рязанов, запросивши Алісу в 1976 році для головної ролі у своїй картині Службовий роман.

Фільмографія Аліса Фрейдліх

Фільми за участю Аліси Фрейдліх увійшли до золотого фонду кінематографа.

Актриса, найбільш відома по фільмам: Солом’яний капелюшок, Агонія, Службовий роман, д’артаньян і три мушкетери, Сталкер, Жорстокий романс, циклу фільмів Жіноча логіка і фільму Півтори кімнати, або Сентиментальна подорож на Батьківщину.

Позиція щодо України

У березні 2018 року Аліса Фрейдліх потрапила до чорного списку Міністерства культури України. Причиною стала підтримка анексії Криму, яку актриса висловила у 2016 році.

На рішення Мінкульсту негативно відреагувала Лія Ахеджакова, яка відома своєю підтримкою України і актор Олег Басилашвілі.