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Корона та козаки – що публікує в Instagram Анастасія Субота

Що постить в Instagram володарка корони Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Анастасия Суббота Instagram

Представляти Україну на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт-2019 буде 26-річна модель Анастасія Субота із Запоріжжя.

Дівчина з дитинства захоплюється конкурсами краси, є володаркою титулу Міні міс Запоріжжя.

Також Анастасія захоплюється живописом і спортивною хореографією, обожнює риболовлю.

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Анастасія Субота за спеціальністю веб-дизайнер, але працює моделлю. Кілька років вона жива в Китаї, де працювала манекенницею. Також Анастасія виходила на подіуми на показах українських дизайнерів, зокрема бренду GASANOVA.

Раніше вона була натуральною блондинкою, але перефарбувалася в рудий колір. Дівчина зазначає, що це додало їй впевненості та принесло успіх.

У Instagram Анастасія публікує ефектні фото, демонструючи свою фігуру.

  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
  • Анастасия Суббота Instagram
Корона та козаки – що публікує в Instagram Анастасія Субота / 8 фотографий

Нагадаємо, що фінал конкурсу Міс Всесвіт -2019 відбудеться 8 грудня в Атланті (Джорджія, США). Україну на ньому представить 26-річна Анастасія Суббота із Запоріжжя, яка вирушить у США 27 листопада.

Фото: awwsaturday

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