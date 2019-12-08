У США помер хіп-хоп виконавець Juice WRLD у 21-річному віці. Причиною смерті називають серцевий напад.

У США на 22 році життя помер репер Juice WRLD (Джаред Ентоні Хіггінс).

Американському реперу стало зле в чиказькому аеропорту. На місце прибула швидка допомога, яка доставила музиканта в лікарню. Однак лікарям не вдалося врятувати Juice WRLD.

Читайте: Помер Рон Лібман, який зіграв батька Рейчел в серіалі Друзі

За попередніми даними, причиною смерті Juice WRLD став серцевий напад.

Минулого понеділка реперу виповнився 21 рік.

Джаред Хіггінс народився 2 грудня 1998 року в місті Чикаго (штат Іллінойс, США).

Пізніше він перебрався в село Хомвуд. Зі школи Джаред почав вживати наркотики. Проблеми зі здоров’ям призвели до того, що він був змушений піти зі школи на останньому році навчання, а також почати вживати медикаментозну марихуану.

Спочатку він навчився грати на фортепіано, а потім на гітарі та барабанах. Серйозно займати репом Джаред почав на другому курсі старшої школи.

У 2019 році він став переможцем на Billboard Music Awards у категорії Найкращий новий артист.

Раніше Факти ICTV писали, що 24 листопада у віці 28 років померла південнокорейська співачка і актриса Гу Хара. Поліція проводить розслідування.

Фото: juicewrld999