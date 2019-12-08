Помер Рон Лібман – американський актор театру, кіно і телебачення, який грав батька Рейчел Грін в популярному серіалі Друзі.

Рон Лібман помер 6 грудня у Нью-Йорку у віці 82 років. Актор відомий ролями в популярних серіалах Друзі і Клан Сопрано.

Попередньо, Лібман помер через запалення легенів.

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За свою акторську кар’єру він зіграв багато драматичних і і комедійних ролей. Зокрема, він в таких відомих фільмах, як Норма Рей (1979) і Бійня номер п’ять (1972).

У 1979 році Лібман став володарем премії Еммі за найкращу чоловічу роль у драматичному телесеріалі Кац, а в 1993 році – театральну премію Тоні за роль у постановці Ангели в Америці.

Нагадаємо, в травні на 75-му році життя помер актор Пітер Мейг’ю. Він відомий за роллю Чубакки в кіносазі Зоряні війни.