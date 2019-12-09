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Анастасія Субота: як виступила українка на Міс Всесвіт-2019

Українська модель Анастасія Субота не пройшла у другий етап конкурсу краси Міс Всесвіт-2019.

Анастасія Субота: як виступила українка на Міс Всесвіт-2019

У ніч на 8 грудня у залі Tyler Perry Studios, в штаті Джорджія відбувся щорічний конкурс краси Міс Всесвіт.

У 2019 році на міжнародній арені Україну представляла модель Анастасія Субота.

26-річна Анастасія не змогла увійти в топ-20 конкурсу.

Українка гідно показала себе на міжнародному змаганні серед красунь з усього світу. Але, на жаль, її участь закінчилася на першому етапі

Дівчина продемонсрировала на подіумі національний костюм, ідеєю якого була Україна з висоти пташиного польоту. Він був витканий з клаптів різних відтінків зеленого і блакитного.

Туди були вплетені колоски, квіти мальви, а всередині вмонтована підсвітка. Сукня важить 28 кілограм.

Читайте: Анастасія Субота показала сукню для конкурсу Міс Всесвіт 2019

Володаркою титулу Міс Всесвіт 2019 визнали 26-річну представницю Південно-Африканської республіки Зозібіні Тунзі.

 

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Раніше Факти ICTV розповідали, що постить в Instagram володарка корони Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота.

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