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Чим запам’ятався Заза Урушадзе: біографія та фільми режисера

Грузинський режисер Заза Урушадзе помер на 53 році життя від серцевого нападу. Все, що про нього відомо, читайте на Фактах ICTV.

Чим запам’ятався Заза Урушадзе: біографія та фільми режисера

Заза Урушадзе був одним із найвідоміших кінорежисерів сучасної Грузії.

Народився він 30 жовтня 1965 року в родині радянського футбольного голкіпера, гравця збірної СРСР Рамаза Урушадзе.

У 1982-1988 роках навчався на режисерському факультеті Тбіліського державного університету театру і кіно імені Шота Руставелі. У 2001 році став головою Експертної комісії Грузинського національного кіноцентру, а в 2002-2004 роках був його директором.

У 2018 році Заза Урушадзе був обраний президентом Кіноакадемії Грузії терміном на п’ять років, проте залишив посаду вже через рік. Причиною такого рішення стали інтриги в організації.

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Фільми Зази Урушадзе

До найвідоміших робіт режисера належать фільми Катаплексія (1985), Два дощові дні (1987), Їм, кого залишили батьки (новела в кіноальманаху Мікстура без рецепта, 1989), Тут світанок (1998), Три будинки (2008).

Та все ж найбільш успішною стала його остання робота – фільм Мандарини. Це перший естонсько-грузинський фільм. У ньому розповідається про Абхазький регіон Грузії у 1990 році під час російської військової агресії.

За сюжетом, естонський чоловік Іво зупинився в Абхазії, аби зібрати врожай мандаринів. Але одного дня він бачить пораненого чоловіка і починає опікуватися незнайомцем.

За три роки фільм фільм отримав більше 15 нагород на міжнародних фестивалях, зокрема головну премію Варшавського кінофестивалю та спеціальний приз на Гейдельберзькому кінофестивалі, номінацію Найкращий фільм 2016 кінофестивалю Барі.

У 2015 році він був номінований на премію Оскар від Естонії в категорії Кращий фільм іноземною мовою.

Раніше Факти ICTV писали про те, що померла Аніко Рехвіашвілі – керівник балету Національної опери.

Фото: Warsaw Film Festival

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