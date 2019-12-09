Що відомо про Міс Всесвіт-2019 Зозібіні Тунзі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Цими вихідними у місті Атланта (США) пройшов 68-й конкурс краси Міс Всесвіт. За корону переможниці змагались 79 учасниць. Володаркою титулу Міс Всесвіт-2019 визнали 26-річну представницю Південно-Африканської республіки Зозібіні Тунзі.

Дівчина стала третьою переможницею з ПАР, яка завоювала титул Міс Всесвіт.

Що відомо про переможницю конкурсу Міс Всесвіт-2019 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зозібіні Тунзі народилася у 1993 році.

Тунзі – представниця африканського народу коса. Вона виросла в невеликому містечку Тсоло, переважна кількість жителів якого якраз належать до цієї народної групі і розмовляють власною мовою.

Дівчина раніше також була коронована як Міс Південна Африка 2019.

Вона є третьою жінкою з Південної Африки, яка виграла титул, і першою темношкірою жінкою після того, як Лейла Лопес отримала корону Міс Всесвіт у 2011 році.

Посмотреть эту публикацию в Instagram “Determined to rise”❤️ Публикация от Zozibini Tunzi (@zozitunzi) 3 Дек 2019 в 3:33 PST

У своїй промові Зозібіні розповіла, що ніколи не думала, що саме вона зможе стати володаркою титулу Міс Всесвіт.

– Я виросла у світі, де жінка, яка схожа на мене – зі своїм типом шкіри та волосся – ніколи не вважалася прекрасною, – розповіла Тунці під час заключної промови перед оголошенням переможців.

Зозібіні активно виступає проти насильства на ґрунті гендерних відмінностей і стереотипів, а також займається захистом прав жінок в ПАР.

Крім цього, вона виступає за популяризацію природної краси й ігнорування нав’язаних суспільством б’юті-стандартів.

Також під час конкурсних інтерв’ю дівчина не раз говорила про те, що кожній жінці важливо знайти своє місце.

Зозібіні впевнена, що представницям прекрасної статі варто прагнути займати керівні посади і ставати лідерами у різних сферах діяльності.

Ми також писали про те, як виступила українка Анастасія Субота на Міс Всесвіт-2019.