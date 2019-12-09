Що відомо про Міс Всесвіт-2019 Зозібіні Тунзі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Цими вихідними у місті Атланта (США) пройшов 68-й конкурс краси Міс Всесвіт. За корону переможниці змагались 79 учасниць. Володаркою титулу Міс Всесвіт-2019 визнали 26-річну представницю Південно-Африканської республіки Зозібіні Тунзі.
Дівчина стала третьою переможницею з ПАР, яка завоювала титул Міс Всесвіт.
Що відомо про переможницю конкурсу Міс Всесвіт-2019 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Зозібіні Тунзі народилася у 1993 році.
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Tonight a door was opened and I could not be more grateful to have been the one to have walked through it. May every little girl who witnessed this moment forever believe in the power of her dreams and may they see their faces reflected in mine. I proudly state my name Zozibini Tunzi, Miss Universe 2019!
Тунзі – представниця африканського народу коса. Вона виросла в невеликому містечку Тсоло, переважна кількість жителів якого якраз належать до цієї народної групі і розмовляють власною мовою.
Дівчина раніше також була коронована як Міс Південна Африка 2019.
Вона є третьою жінкою з Південної Африки, яка виграла титул, і першою темношкірою жінкою після того, як Лейла Лопес отримала корону Міс Всесвіт у 2011 році.
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У своїй промові Зозібіні розповіла, що ніколи не думала, що саме вона зможе стати володаркою титулу Міс Всесвіт.
– Я виросла у світі, де жінка, яка схожа на мене – зі своїм типом шкіри та волосся – ніколи не вважалася прекрасною, – розповіла Тунці під час заключної промови перед оголошенням переможців.
Зозібіні активно виступає проти насильства на ґрунті гендерних відмінностей і стереотипів, а також займається захистом прав жінок в ПАР.
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Today I met the most lovely girl. When we walked up the stairs @cahidentalpractice she ran and jumped to me and I knew instantly we would be the best of partners today. Her smile was so contagious she made me smile the entire time. Thank you @cahidentalpractice @drnormancahi for taking care of both me and little Tshepi’s smiles❤️..Swipe left. NB: I got permission to post this little angel. #MissSA2019
Крім цього, вона виступає за популяризацію природної краси й ігнорування нав’язаних суспільством б’юті-стандартів.
Також під час конкурсних інтерв’ю дівчина не раз говорила про те, що кожній жінці важливо знайти своє місце.
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Power to every woman..You’re amazing. Womandla 👑 #misssa2019
Зозібіні впевнена, що представницям прекрасної статі варто прагнути займати керівні посади і ставати лідерами у різних сферах діяльності.
Ми також писали про те, як виступила українка Анастасія Субота на Міс Всесвіт-2019.