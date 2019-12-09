Найгірші фільми 2019 року

Західні критики сформували список найбільш невдалих кінокартин 2019 року.
Перелік найбільш невдалих кінокартин 2019 року, на думку критика Пітера Дебружа, виглядає так:
- Дамбо – Тіма Бертона;
- Скло – М. Найта Шьямалана;
- Незалежна американська комедія – Лакіша;
- Море спокуси – Стівена Найта
- Yesterday – Денні Бойла.
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Критик Овен Гліберман схильний вважати найгіршими такі фільми 2019 року:
- Люди в чорному: Інтернешнл;
- Різдво на двох;
- Одного разу в … Голлівуді;
- Хоррор Прокляття Анабель.
До слова, у 2020 році церемонія нагородження кінопремії Оскар відбудеться 9 лютого.
Джерело: Variety
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