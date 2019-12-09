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Найгірші фільми 2019 року

Західні критики сформували список найбільш невдалих кінокартин 2019 року.

кіно

Перелік найбільш невдалих кінокартин 2019 року, на думку критика Пітера Дебружа, виглядає так:

  • Дамбо – Тіма Бертона;
  • Скло – М. Найта Шьямалана;
  • Незалежна американська комедія – Лакіша;
  • Море спокуси – Стівена Найта
  • Yesterday – Денні Бойла.

Читайте: Американський кіноінститут назвав найкращі фільми і серіали 2019 року

Критик Овен Гліберман схильний вважати найгіршими такі фільми 2019 року:

  • Люди в чорному: Інтернешнл;
  • Різдво на двох;
  • Одного разу в … Голлівуді;
  • Хоррор Прокляття Анабель.

До слова, у 2020 році церемонія нагородження кінопремії Оскар відбудеться 9 лютого.

Джерело: Variety

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