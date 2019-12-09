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Zenit: Onuka випустила новий кліп

Українська співачка ONUKA випустила кліп у стилі фентезі на пісню Zenit.

Zenit: Onuka випустила новий кліп

Кліп на пісню Zenit з’явився на офіційному YouTube-каналі співачки. В ролику ONUKA постає в етнічних костюмах, а також танцює серед шаманів.

– Я сподіваюсь, завдяки Zenit люди побачать те прекрасне, що нас оточує. Попри проблеми та негаразди, стрімкий ритм чи потреби сучасного світу, іноді потрібно зупинитися і відчути щастя у моменті. Ми бачимо лише те, що ми воліємо бачити – написала співачка у своєму Instagram.

Читайте: Zenit: ONUKA презентувала новий сингл

У відео також можна побачити містичних героїв, краєвиди українських гір та лісів.

До слова, кліп на трек Zenit вже шостий за рахунком, який випустила ONUKA. Сама пісня була записана після виходу альбому Mozaїka.

Трек створений на зразок старих українських веснянок.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona представила кліп на пісню Завтра з ONUKA і Noize MC.

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