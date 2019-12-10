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Донька Анастасії Заворотнюк могла продати свій бізнес заради лікування актриси

Донька Анастасії Заворотнюк могла продати свій бізнес через лікування мами.

Донька Анастасії Заворотнюк могла продати свій бізнес заради лікування актриси

Донька Анастасії Заворотнюк Анна повідомила своїм підписникам в Instagram, що вона більше не має жодного стосунку до магазину модного дизайнерського одягу D8 Moscow, який відкрила цієї осені.

– Дорогі підписники, я більше не маю стосунку до D8 Moscow. З питань звертайтеся на їхню сторінку напряму, – написала Анна Заворотнюк.

Читайте: Перспектива на одужання є: нові подробиці стану Заворотнюк

У ЗМІ припускають, що дівчині довелося продати бізнес, щоб отримати кошти для лікування своєї мами Анастасії Заворотнюк.

Раніше Факти ICTV писали, скільки чоловік Анастасії Заворотнюк витрачає на лікування актриси.

Фото: anna_zavorotnyuk

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