Солістка шведського гурту Roxette Марі Фредрікссон померла на 62-му році життя.

Марі Фредрікссон, яка відома як вокалістка шведського гурту Roxette, померла 9 грудня.

На момент смерті Фредрікссон був 61 рік.

– З великим сумом ми змушені оголосити, що одна з наших улюблених артисток пішла від нас. Марі Фредрікссон померла вранці 9 грудня в апартаментах після тривалої хвороби, – заявила менеджер артистки Марі Дімберг.

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Відомо, що Фредрікссон тривалий час боролася з раком мозку, який діагностували у 2002 році. Саме він міг стати причиною смерті артистки.

Концертну діяльність вона припинила у 2016 році за порадою лікарів.

Марі Фредрікссон була співзасновником гурту Roxette, який здобув світову славу у 1989 році, після випуску пісні The Look.

За час діяльності гурту вдалося продати близько 75 млн копій альбомів.

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Джерело: Expressen