Марі Фредрікссон померла 9 грудня. Біографію солістки гурту Roxette читайте на Фактах ICTV.

Солістка групи Roxette Марі Фредрікссон померла після тривалої хвороби на 62-му році життя.

Біографія Марі Фредрікссон

Марі Фредрікссон народилася 30 травня 1958 року в Есше і була наймолодшою ​​з 5 дітей у сім’ї. Батьки Марі були бідні та постійно працювали, залишаючи її одну. Дівчинка любила стояти біля дзеркала і уявляти себе зіркою, саме так вона відкрила в собі пристрасть до виступу.

У 17 років Марі вступила до музичного коледжу і виступала там у місцевому театрі, але незабаром акторське мистецтво їй набридло.

Переїхавши в Хальмстад, Марі почала виступати на міських підмостках. Разом із другом Стефаном вона організувала гурт Strul і навіть записала сингл. Але гурт розпався, а Марі і її новий друг Мартін Штернхюсвуд почали виступати як MaMas Barn. Разом вони записали повноцінний альбом Barn Som Barn.

Після виходу платівки, вокаліст шведського гурту Gyllene Tider Пер Гессле запропонував Марі використовувати для роботи свою акустичну студію. А пізніше познайомив з відомим продюсером Лассе Ліндбомом, який запропонував їй контракт.

Марі Фредрікссон і Roxette

Гурт Roxette (Марі Фредрікссон і Пер Гессле) з’явився в 1986 році. Успіх чекав на колектив вже після першого синглу Neverending Love.

Дебютна платівка Roxette вийшла анонімно. Родичі Марі були впевнені – цим вона ставить під загрозу власну сольну кар’єру, оскільки шанувальники не приймуть різку зміну музичного жанру.

У 1989 році пісня The Look принесла гурту Roxette світову славу.

У 1990 році трохи змінена It Must Have Been Love стає в червні третім хітом Roxette. Пісню випустили на диску зі звуковою доріжкою до фільму Красуня.

За свою історію шведський колектив дав 557 концертів. Чотири пісні Roxette займали перше місце в американських чартах Billboard.

Марі Фредрікссон – єдина володарка п’яти нагород Найкраща рок-співачка Швеції. Вона також отримала приз за 1300 інтерв’ю, даних за 8 місяців.

У 2002 році у солістки Roxette діагностували рак головного мозку. Співачка тривалий час боролася із хворобою.

Саме рак міг стати причиною смерті Марі Фредрікссон. У співачки залишився чоловік Мікаель Болес і двоє дітей – Жозефіна (26 років) і Оскар (23 роки).