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Juice Wrld перед смертю наковтався таблеток через обшук ФБР

Американський репер Juice Wrld, який помер напередодні, перед смертю прийняв велику кількість таблеток перед обшуком ФБР.

Juice Wrld

Причиною смерті репера Juice Wrld могло стати передозування таблетками, які він прийняв перед обшуком ФБР.

Таблоїд TMZ пише, що ФБР давно вистежувало репера та його команду, підозрюючи його у зберіганні та перевезенні наркотиків.

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Коли артист повернувся в Чикаго, правоохоронці планували обшукати його літак, отримавши інформацію від пілота, що на борту знаходяться заборонені речовини.

Juice Wrld знав про обшук і перед ним прийняв кілька таблеток болезаспокійливого засобу Percocet, щоб заховати його від агентів ФБР.

У літаку Juice Wrld знайшли понад 30 кг марихуани.

Нагадаємо, у США на 22 році життя помер репер Juice WRLD (Джаред Ентоні Хіггінс).

Американському реперу стало зле в чиказькому аеропорту. На місце прибула швидка допомога, яка доставила музиканта в лікарню. Однак лікарям не вдалося врятувати Juice WRLD.

Фото: juicewrld999

Джерело: TMZ

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