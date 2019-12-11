PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Не уникаю романів: Пітт розповів про жінок після Джолі

Актор Бред Пітт розповів, що час від часу закохується, але інформація в ЗМІ про його романи – неправдиві чутки.

Бред Пітт

Голлівудський актор Бред Пітт заявив, що нових романів після розлучення з актрисою Анджеліною Джолі, які йому приписують журналісти, насправді немає.

За словами Пітта, він час від часу “відчуває закоханість”, але нині його серце вільне.

Читайте: Бред Пітт отримав посадковий талон на Марс

– Не знаю, скількох жінок мені приписували в пару за останні два-три роки, але усі ці чутки неправдиві. Я не уникаю романів, але і не шукаю їх навмисно, – сказав він.

Пітт додав, що через брехню в ЗМІ він не читає пресу вже близько 15 років.

До слова, актора можна зрозуміти – ось нещодавно з’явилися чутки про нібито самогубство Пітта.

Джерело: New York Times

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бред Пітт та Анджеліна Джолі
Бред Пітт помер: хакери знову “поховали” зірку
Второго плана Оскар 2019
Кіностудії назвали претендентів-чоловіків на Оскар 2020
Том Круз
Том Круз, Дженніфер Лопес та ще три зірки, які відмовилися від м’яса
Бред Пітт отримав посадковий талон на Марс
Бред Пітт отримав посадковий талон на Марс
Рецензія на фільм Одного разу в Голлівуді: не засинайте з Тарантіно
Рецензія на фільм Одного разу в Голлівуді: не засинайте з Тарантіно
Майк Тайсон
Благав не бити: Майк Тайсон розповів, як застукав дружину у ліжку з Бредом Піттом
Шайло
Приймає гормони – 13-річна дочка Анджеліни Джолі готується до зміни статі
Одного разу в Голлівуді: новий трейлер фільму Квентіна Тарантіно
Одного разу в Голлівуді: новий трейлер фільму Квентіна Тарантіно
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка