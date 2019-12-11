Не уникаю романів: Пітт розповів про жінок після Джолі

Актор Бред Пітт розповів, що час від часу закохується, але інформація в ЗМІ про його романи – неправдиві чутки.

Голлівудський актор Бред Пітт заявив, що нових романів після розлучення з актрисою Анджеліною Джолі, які йому приписують журналісти, насправді немає.

За словами Пітта, він час від часу “відчуває закоханість”, але нині його серце вільне.

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– Не знаю, скількох жінок мені приписували в пару за останні два-три роки, але усі ці чутки неправдиві. Я не уникаю романів, але і не шукаю їх навмисно, – сказав він.

Пітт додав, що через брехню в ЗМІ він не читає пресу вже близько 15 років.

До слова, актора можна зрозуміти – ось нещодавно з’явилися чутки про нібито самогубство Пітта.

Джерело: New York Times