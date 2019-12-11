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Новий Папа з Меріліном Менсоном – трейлер серіалу про пристрасті у Ватикані

У мережі з’явився офіційний трейлер серіалу Новий Папа, який оповідає про боротьбу за владу у Ватикані.

Новий Папа з Меріліном Менсоном – трейлер серіалу про пристрасті у Ватикані

Телеканал HBO опублікував трейлер майбутнього серіалу Новий Папа, головні ролі в якому зіграли Джуд Лоу та Джон Малкович.

Також глядачі в серіалі побачать Мерилін Менсон і Шерон Стоун.

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У першому сезоні серіалу Молодий Папа (2016) розповідається про Ленні Белардо (вигаданий персонаж) – італійця, народженого в США, який став Папою Римським Пієм XIII.

За сюжетом Нового Папи, Ленні Белардо знаходиться в комі, тому Ватикан знаходиться в пошуках нового Папи. Сер Джон Бреннокс приходить на зміну Пія XIII, займає папський престол і приймає ім’я Іоанн Павло III. Однак Ленні Белардо раптово виходить з коми.

Раніше Факти ICTV писали, що опубліковано перший трейлер фільму Чудо-жінка 1984 з Галь Гадот і Крісом Пайном у головних ролях.

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