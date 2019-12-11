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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Повернення фільму Один вдома – хто зіграє в перезапуску франшизи

Які актори зіграють у перезапуску популярної різдвяної комедії Один вдома – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Один дома

У перезапуску фільму Один вдома зіграють Арчі Єйтс, Еллі Кемпер і Роб Делані.

Єйтс не зіграє персонажа Маколея Калкіна з оригінальної стрічки. Творці картини зазначають, що це буде самостійна історія, проте ситуація буде схожа.

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Кого зіграють Еллі Кемпер і Роб Делані – поки що не повідомляється.

Режисером картини виступить Ден Мейзер (Дідусь легкої поведінки). Зйомки почнуться в лютому 2020 року.

Вихід повинен відбутися на сервісі Disney Plus.

Раніше Факти ICTV писали, що опубліковано перший трейлер фільму Чудо-жінка 1984 з Галь Гадот і Крісом Пайном у головних ролях.

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