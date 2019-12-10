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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Вуса Зіброва та сідниці Астаф’євої: які частини тіла страхують українські зірки

Співак Павло Зібров колись застрахував свої вуса на 500 тис. грн, а зараз вже на 1 млн. Які частини тіла страхують українські зірки – читайте на Фактах ICTV.

Вуса Зіброва та сідниці Астаф’євої: які частини тіла страхують українські зірки

Український співак Павло Зібров розповів, що незважаючи на страхування вус, він їх ретельно оберігає.

– Я кинув палити, якщо роблю шашлики – надягаю масочку на вуса, щоб вони не дай Боже не згоріли у мене, тому що це бренд, – сказав він.

Співачка Даша Астаф’єва похвалилася страхуванням сідниць і тим, що зараз це їй не потрібно.

– У мене колись була застрахована попа А зараз мене оточують такі люди, поруч з якими мені не страшно, – розповіла вона.

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Далі зірки вітчизняного шоу-бізнесу почали придумувати хто що міг би застрахувати.

– Насті Каменських можна застрахувати попку, тому що вона у неї як у Кім Кардашян. Потапу треба застрахувати Настю, щоб вона від нього не втекла. Камалії можна застрахувати свою корону і стрічку, адже вона переможниця Місіс світу, – сказав Діма Коляденко.

Камалія сказала, що вона б застрахувала свій голос на $500 млн.

Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна також застрахувала б голос.

Раніше Зібров випустив новий танцювальний трек Вуса-Бренд. Як випливає з назви, співак заспівав про невід’ємну частину свого образу.

Джерело: Ранок у великому місті

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