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Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою – ЗМІ

Російська актриса Анастасія Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою.

заворотнюк новости

Анастасія Заворотнюк знаходиться на лікуванні в клініці і в центрі реабілітації в Москві вже більше трьох місяців, але поліпшень у стані здоров’я немає.

– Через пухлину в лівій півкулі мозку у неї розвинулися патології. Спочатку була паралізована права рука, зараз же віднялася вся права сторона. Ця частина, яка знерухомлена, вже не відновиться, — повідомило джерело.

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Зараз Заворотнюк пересувається тільки на візку.

За нею по черзі доглядають мати і чоловік Петро Чернишов.

Нагадаємо, у вересні у Заворотнюк діагностували рак мозку. Про хворобу актриса дізналася після народження дочки у березні.

На початку грудня стало відомо, що лікарі змогли видалити пухлину, не торкнувшись здорових клітин. У актриси з’явився шанс на одужання.

Джерело: Mash

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