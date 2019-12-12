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Британський репер Stormzy зняв кліп у Києві

Британський реп-виконавець Stormzy випустив кліп на трек AUDACITY, який він записав у дуеті з іншим британським репером Headie One.

Британський репер Stormzy зняв кліп у Києві

Для зйомок нового кліпу британський репер долучив українську команда 2332 Films, яка працювала над відео.

До кліпу потрапили столичні мости та промзони на Видубичах.

Ця ж команда раніше зняла в Києві кліпи для переможниці Євробачення 2018 Netta, британської рок-гурти Nothing but Thieves, Bring Me the Horizon та Editors.

Читайте: Closed on Sunday: Каньє Вест у новому кліпі проїхався на українському всюдиході Шерп

До речі, нещодавно Біллі Айліш випустила новий кліп.

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