Форте-За: Jerry Heil презентувала новий трек

Українська співачка Jerry Heil презентувала нову пісню Форте-За.
Співачка Jerry Heil представила на YouTube-каналі новий трек під назвою Форте-За.
Цього разу виконавиця вирішила заспівати про лікарські препарати, які так необхідні у холодну осінь.
– Хітяра з коробки ліків. Так тримати! – коментують фани нове відео співачки.
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До слова, нещодавно українська поп-співачка Jerry Heil презентувала дебютний альбом під назвою Я Яна.
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