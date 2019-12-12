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Форте-За: Jerry Heil презентувала новий трек

Українська співачка Jerry Heil презентувала нову пісню Форте-За.

Форте-За: Jerry Heil презентувала новий трек

Співачка Jerry Heil представила на YouTube-каналі новий трек під назвою Форте-За.

Цього разу виконавиця вирішила заспівати про лікарські препарати, які так необхідні у холодну осінь.

– Хітяра з коробки ліків. Так тримати! – коментують фани нове відео співачки.

Читайте: Не пили: Аліна Паш представила пісню про гендерну рівність

До слова, нещодавно українська поп-співачка Jerry Heil презентувала дебютний альбом під назвою Я Яна.

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