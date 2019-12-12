IMDb назвав найкращі серіали 2019 року

Найкращим серіалом 2019 року за версією порталу IMDb став восьмий сезон Гри престолів.

Портал IMDb склав список з 10 найкращих серіалів 2019 року.

На першому місці опинився восьмий сезон Гри престолів.

Друге місце також дісталося серіалу від HBO під назвою Чорнобиль, який розповідав про трагедію на ЧАЕС.

Трійку лідерів закриває третій сезон серіалу Дивні дива від Netflix, який користувався великою популярністю у глядачів.

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У топ-10 серіалів 2019 року також потрапили:

Академія Амбрелла;

Хлопаки;

Чорне дзеркало;

Ходячі мерці;

Гострі картузи;

Статеве виховання;

Ти.

IMDb засновував рейтинг на переглядах сторінок серіалів аудиторією порталу.

Сьогодні портал IMDb налічує близько 200 млн користувачів.

До слова, Американський кіноінститут назвав 10 найкращих фільмів і 10 найкращих серіалів 2019 року.

Джерело: IMDb