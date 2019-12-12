Пікантні фото найпопулярнішої порнозірки світу Лани Роудс дивіться на сайті Факти ICTV.
23-річна американка Лана Роудс отримала нагороду XBIZ Award за досягнення у створенні порнофільмів і розвиток індустрії розваг для дорослих.
Ролики з її участю подивилися майже 345 млн разів. Зокрема, серед українців найпопулярнішими стали порноакторки Лана Роудс, Ніколь Еністон та Ельза Джин.
Роудс дебютувала в порноіндустрії у 19 років і знялася у 200 порнофільмах, однак з 2019 року припинила зйомки і зайнялась електронною комерцією.
Читайте: Секс, БДСМ і Лана Роуд – що українці дивилися на Pornhub у 2019 році
Лана Роудс – фото
Лана Роудс в Instagram: фото найпопулярнішої порноакторки світу / 9 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що Лана Роудс (Lana Rhoades) стала переможницею щорічної порнопремії Pornhub у 2019 році.
Джерело: Pornhub Insights
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