Стрімінговий сервіс Netflix випустив фінальний трейлер серіалу Відьмак, який зняли за однойменним фентезі.

У фінальному трейлері першого сезону серіалу Відьмак від Netflix вирішили більше зосередитися на принцесі Цірі.

У ролику можна побачити, як принцеса тікає з королівства з однією ціллю: знайти Геральта із Ривії.

Сам Геральт тоді розповідає, що він захищатиме Цірі до того часу, доки не поверне її додому.

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Прем’єра першого сезону серіалу Відьмак відбудеться 20 грудня ексклюзивно на стрімінговій платформі Netflix. У день виходу будуть доступні одразу усі вісім серій.

Netflix вирішив продовжити серіал на другий сезон іще до прем’єри першої частини. Тому можна сказати, що 20 грудня на глядачів чекає щось незвичайне.

До слова, перший трейлер серіалу Відьмак, в якому представили усіх головних героїв, з’явився у мережі 31 жовтня.

Відео: Netflix