Українські співачки Тіна Кароль та Юлія Саніна презентували кліп на саундтрек до фільму Віддана.

Співачка Тіна Кароль та солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна презентували спільну пісню Вільна.

Трек став саундтреком до фільму Віддана, який зняли за мотивами бестселера Софії Андрухович Фелікс Австрія.

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До слова, над кліпом працювала режисер фільму Віддана Христина Сиволап.

– Ця пісня – своєрідний жіночий маніфест, жіноча мантра про нашу силу. І було важливо виконати її саме дуетом з іншого виконавицею – сильною, талановитою, рівною, – розповідає Тіна Кароль.

У кліпі також можна побачити нові кадри з фільму.

Раніше Факти ICTV писали, що з’явився кліп на пісню Свят! Свят! Свят!, в якому разом заспівали Оля Полякова, Потап та Олег Винник.

Фото: tina_karol