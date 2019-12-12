PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Вільна: Кароль і Саніна презентували кліп

Українські співачки Тіна Кароль та Юлія Саніна презентували кліп на саундтрек до фільму Віддана.

Вільна: Кароль і Саніна презентували кліп

Співачка Тіна Кароль та солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна презентували спільну пісню Вільна.

Трек став саундтреком до фільму Віддана, який зняли за мотивами бестселера Софії Андрухович Фелікс Австрія.

Читайте: Твоєї крові – гурт KAZKA презентував нову пісню

До слова, над кліпом працювала режисер фільму Віддана Христина Сиволап.

– Ця пісня – своєрідний жіночий маніфест, жіноча мантра про нашу силу. І було важливо виконати її саме дуетом з іншого виконавицею – сильною, талановитою, рівною, – розповідає Тіна Кароль.

У кліпі також можна побачити нові кадри з фільму.

Раніше Факти ICTV писали, що з’явився кліп на пісню Свят! Свят! Свят!, в якому разом заспівали Оля Полякова, Потап та Олег Винник.

Фото: tina_karol

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У стилі Діти фон Тіз: Кеті Перрі презентувала різдвяний кліп
У стилі Діти фон Тіз: Кеті Перрі презентувала різдвяний кліп
If you want her: Maruv отруїла JAY у новому кліпі
If you want her: Maruv отруїла JAY у новому кліпі
У стилі Девіда Лінча: Alyona Alyona випустила кліп на пісню Мамин суп
У стилі Девіда Лінча: Alyona Alyona випустила кліп на пісню Мамин суп
Латекс і вогонь – MARUV випустила запальний кліп на пісню Don’t Stop
Латекс і вогонь – MARUV випустила запальний кліп на пісню Don’t Stop
П’ять років носив маску: ударник The Hardkiss показав обличчя та пішов з гурту
П’ять років носив маску: ударник The Hardkiss показав обличчя та пішов з гурту
Мій хлопець лох: Время и Стекло презентували новий кліп
Мій хлопець лох: Время и Стекло презентували новий кліп
Little Big - Rock-Paper-Scissors: премьера клипа
Little Big випустили новий кліп Rock-Paper-Scissors
тина кароль
Иди на жизнь: Тіна Кароль представила лірик-відео на нову пісню
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка