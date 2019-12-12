Російській актрисі Анастасії Заворотнюк призначили курс масажу через загрозу тромбозу.

Анастасія Заворотнюк в Європейському медичному центрі проходить курс масажу через загрозу тромбозу.

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– Права сторона залишається паралізованою, лікарі призначили новий курс лікування. Щоб м’язи не атрофувалися і не утворилися тромби, їй прописали масажі. Наразі стан Заворотнюк стабільний, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора з’явилася інформація про те, що Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою. На початку грудня стало відомо, що лікарі змогли видалити пухлину, не торкнувшись здорових клітин.

Джерело: Mash