Російський гуморист Євген Петросян негативно відгукнувся про інтерес журналістів до його особистого життя.
Євген Петросян заявив, що журналісти знущаються і розбирають його життя по кісточках, усвідомлюючи свою безкарність.
– Причому розбираються в тому, чого вони абсолютно не знають, що є, з моєї точки зору, ганьбою, непристойною поведінкою, образами і наклепом, – написав він.
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Також Петросян добре відгукнувся про виставу Ревізор, на якій побував “у ганебний для російських ЗМІ час”.
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Нагадаємо, на початку грудня 74-річний Петросян одружився на своїй 30-річній помічниці Тетяні Брухуновій. Для гумориста шлюб став п’ятим.
У листопаді 2018 року Петросян розлучився з Оленою Степаненко.