PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

ЗМІ розбирають життя по кісточках: Петросян про одруження на 30-річній помічниці

Російський гуморист Євген Петросян негативно відгукнувся про інтерес журналістів до його особистого життя.

петросян

Євген Петросян заявив, що журналісти знущаються і розбирають його життя по кісточках, усвідомлюючи свою безкарність.

– Причому розбираються в тому, чого вони абсолютно не знають, що є, з моєї точки зору, ганьбою, непристойною поведінкою, образами і наклепом, – написав він.

Читайте: Все буде по суду: Петросян і Степаненко прокоментували розлучення

Також Петросян добре відгукнувся про виставу Ревізор, на якій побував “у ганебний для російських ЗМІ час”.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Нагадаємо, на початку грудня 74-річний Петросян одружився на своїй 30-річній помічниці Тетяні Брухуновій. Для гумориста шлюб став п’ятим.

У листопаді 2018 року Петросян розлучився з Оленою Степаненко.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка