Російський гуморист Євген Петросян негативно відгукнувся про інтерес журналістів до його особистого життя.

Євген Петросян заявив, що журналісти знущаються і розбирають його життя по кісточках, усвідомлюючи свою безкарність.

– Причому розбираються в тому, чого вони абсолютно не знають, що є, з моєї точки зору, ганьбою, непристойною поведінкою, образами і наклепом, – написав він.

Читайте: Все буде по суду: Петросян і Степаненко прокоментували розлучення

Також Петросян добре відгукнувся про виставу Ревізор, на якій побував “у ганебний для російських ЗМІ час”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 11 Дек 2019 в 12:53 PST

Нагадаємо, на початку грудня 74-річний Петросян одружився на своїй 30-річній помічниці Тетяні Брухуновій. Для гумориста шлюб став п’ятим.

У листопаді 2018 року Петросян розлучився з Оленою Степаненко.