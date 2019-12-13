Популярний гурт KAZKA презентував нову пісню – Колішні.

Група KAZKA оприлюднила трек під назвою Колішні, який увійде в новий альбом NIRVANA.

Композиція присвячується темі колишнього кохання.

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– Люди з минулого не залишають нас, скільки не стирай у телефоні їхні номери. Стоять за вікном, заглядають у спальню, хочуть щось сказати і не можуть. Не відкривайте їм вікно, тому що почнеться той самий сюжет про образу та зраду. Шукайте людину, поряд з якою знову буде битися серце, – описує група свою нову роботу.

Раніше Факти ICTV писали, що співачка Jerry Heil опублікувала новий кліп на пісню Рецепт салата нєвєста.