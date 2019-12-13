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Make It Rain Champagne: Вєрка Сердючка випустила новий хіт

Вєрка Сердючка презентувала нову пісню Make It Rain Champagne через чотири роки мовчання.

Верка Сердючка

Make It Rain Champagne – нова пісні Вєрки Сердючки, яку вона представила на концерті у Києві 12 листопада. Сьогодні ж – презентація студійного запису треку.

Назва пісні Make It Rain Champagne перекладається як Зроби дощ з шампанського.

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Фрагмент пісні Вєрка Сердючка опублікувала в своєму Instagram.

Підписники прийшли у захват від пісні і залишили позитивні коментарі.

– Контент для Нового року! Давай ще хітів, – пишуть шанувальники.

До речі, образ Вєрки Сердючки приніс Андрію Данилку шалену славу і мільйонну армію шанувальників як в Україні, так і за кордоном. Факти ICTV зібрали п’ять його найкращих хітів, які неможливо забути.

Фото: Dreamstime

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