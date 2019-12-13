Найгучніші зіркові розлучення 2019 року

Зірки вражають своїх шанувальників не тільки вибором обранців. Рішення розлучитися також стає приводом для обговорення. Факти ICTV зібрали найгучніші розлучення 2019 року.

За цими парами із захватом стежили мільйони фанатів, аж раптом у 2019 році вони вирішили розлучитися.

Ми зібрали для вас найгучніші та несподівані розлучення зірок за 2019 рік.

Адель і Саймон Конеккі

У 2011 році співачка Адель почала зустрічатися з бізнесменом Саймоном Конеккі, від якого незабаром народила сина.

У березні 2017 року вони таємно одружилися, проте вже в 2019 році повідомили про своє розлучення. Адель зазначила, що жодних коментарів щодо розлучення не буде.

Бредлі Купер та Ірина Шейк

Мабуть, найнесподіванішим розривом року стало завершення стосунків моделі Ірини Шейк та актора Бредлі Купера. Одна з найбільш ніжних пар Голлівуду почала зустрічатися ще у 2015 році, а після двох років роману в них народилася єдина донька, яку закохані назвали Лея.

Офіційно про розрив відносин Бредлі Купер та Ірина Шейк заявили через своїх представників.

Памела Андерсон та Аділь Рамі

А ось ексцентрична модель та актриса Памела Андерсон вирішила зробити своєрідне шоу зі свого розриву з 33-річним футболістом Аділь Рамі.

25 червня американська зірка написала гучне повідомлення в мережі, в якому заявила, що 2 роки, проведені з коханим, вона жила в обмані.

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Ніколас Кейдж і Еріка Койке

Чимало запитань викликає і шлюб 55-річного голлівудського актора Ніколаса Кейджа і 23-річної візажистки Еріки Койке.

Пара узаконила стосунки 25 березня 2019 року, однак через 4 дні Ніколас подав документи на розлучення.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт

У 2016 році з’явилися повідомлення про розлучення знаменитостей, судові розгляди тривали 3 роки.

У квітні 2019 року Джолі та Пітт офіційно розлучилися. Актори вважалися однією з найкрасивіших пар Голлівуду.

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Слава і Едгар Камінський

А ось український шоу-бізнес потрясла новина про розлучення іншої відомої пари. Співачка Слава з НеАнгелів та її чоловік Едгар Камінський вирішили офіційно розлучитися. Не врятували стосунки навіть їхні двоє дітей.

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Віктор та Лариса Павлік

Український співак Віктор Павлік розлучився з дружиною Ларисою і зробив пропозицію своєму 25-річному концертному директору Катерині Реп’яховій.

Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу

Популярна співачка Ані Лорак розлучилася зі своїм турецьким чоловіком Муратом Налчаджіоглу ще 31 січня 2019 року. Після 10 років шлюбу подружжя вирішило розірвати союз.

Але на цьому судові тяготи не закінчилися – у артистки з колишнім чоловіком залишилося нажите майно в Києві, яке вони намагалися поділити за допомогою суду.

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Максим Віторган і Ксенія Собчак

На початку літа стало відомо, що актор і журналістка розлучилися. До цього рішення пара прийшла не відразу – про те, що сім’я стоїть на межі розпаду в ЗМІ заговорили ще влітку минулого року, коли Ксенія всюди подорожувала одна.

Однак незважаючи на всі розбіжності, колишнє подружжя не стало ділити право опіки над сином Платоном.

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