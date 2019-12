Співачка Dua Lipa презентувала новий трек Future Nostalgia. Текст і переклад пісні – читайте на Фактах ICTV.

Future Nostalgia стала синглом однойменного альбому Dua Lipa, реліз якого очікується на початку 2020 року. Відомо, що нова платівка матиме поп- і диско-звучання.

Перший сингл Don’t Start Now майбутнього релізу потрапив до топ-40 американського Billboard Hot 100.

Факти ICTV дізналися, про що Dua Lipa співає у пісні Future Nostalgia.

Текст пісні Future Nostalgia

You want a timeless song, I wanna change the game

Like modern architecture, John Lautner coming your way

I know you like this beat ’cause Jeff’s been doin’ the damn thing

You wanna turn it up loud, Future Nostalgia is the name

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

Can’t be a rolling stone if you live in a glass house

You keep on talking that talk, one day, you’re gonna blast out

You can’t be bitter if I’m out here showing my face

You want one now looks like, let me give you a taste

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

You can’t get with this if you ain’t built for this

You can’t get with this if you ain’t built for this

I can’t build you up if you ain’t tough enough

I can’t teach a man how to wear his pants

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

My sound, my sound, my sound

(Future nostalgia)

Переклад пісні Future Nostalgia

Ти хочеш вічну пісню, я хочу змінити гру.

Як і сучасна архітектура, Джон Лотнер йде своїм шляхом

Я знаю, що тобі подобається цей ритм, тому що Джефф робить цю чортову штуку.

Ти хочеш зробити голосніше, це називається ностальгія за майбутнім.

Я знаю, ти вмираєш, намагаючись зрозуміти мене.

Моє ім’я крутиться на кінчику твого язика, продовжуй ворушити губами.

Ти хочеш рецепт, але не можеш впоратися з моїм звуком

Мій звук, мій звук

Що б ти не робив, я зроблю це без тебе (гей, Гей)

Я знаю, що ти не звик до жінки-Альфи (ні за що, ні за що)

Що б ти не робив, я зроблю це без тебе (гей, Гей)

Я знаю, що ти не звик до жінки-Альфи (ні за що, ні за що)

Не можуть котитися камені, якщо ти живеш в скляному будинку

Ти продовжуєш говорити, що одного разу ти вибухнеш.

Тобі не буде гірко, якщо я тут покажу своє обличчя.

Ти хочеш одного схоже, дозволь мені дати тобі спробувати

Я знаю, ти вмираєш, намагаючись зрозуміти мене.

Моє ім’я крутиться на кінчику твого язика, продовжуй ворушити губами.

Ти хочеш рецепт, але не можеш впоратися з моїм звуком

Мій звук, мій звук

Що б ти не робив, я зроблю це без тебе (гей, гей)

Я знаю, що ти не звик до жінки-Альфи (ні за що, ні за що)

Що б ти не робив, я зроблю це без тебе (гей, гей)

Я знаю, що ти не звик до жінки-Альфи (ні за що, ні за що)

Ти не впораєшся з цим, якщо не створений для цього.

Ти не впораєшся з цим, якщо не створений для цього.

Я не можу створити тебе, якщо ти недостатньо крутий.

Я не можу навчити людину носити штани

Я знаю, ти вмираєш, намагаючись зрозуміти мене.

Моє ім’я крутиться на кінчику твого язика, продовжуй ворушити губами.

Ти хочеш рецепт, але не можеш впоратися з моїм звуком

Мій звук, мій звук

Я знаю, ти вмираєш, намагаючись зрозуміти мене.

Моє ім’я крутиться на кінчику твого язика, продовжуй ворушити губами.

Ти хочеш рецепт, але не можеш впоратися з моїм звуком

Мій звук, мій звук

(Ностальгія за майбутнім)

(Ностальгія за майбутнім)

(Ностальгія за майбутнім)

Мій звук, мій звук, мій звук

(Ностальгія за майбутнім)

Нагадаємо, на 61-й церемонії Grammy на початку 2019 року Dua Lipa визнали найкращим новим артистом. Щорічна премія проходила в Лос-Анджелесі.