Українська співачка Jerry Heil опублікувала новий кліп на пісню Рецепт салата нєвєста.

Jerry Heil оприлюднила кліп на пісню Рецепт салату нєвєста, в якому співачка розказує реальний спосіб приготування страви.

– Рецепт салату нєвєста – це типова сімейна картинка, яка вже оспівана в куплеті пісні Вільна каса, де бабусю бісить, що дівчина сидить без діла, не має чоловіка, в 23 не народила. В Рецепт салату нєвєста, здається, вся сім’я, сидячи за святковим столом, насміхається над головною героїнею і скандує: “Салат Нєвєста, а ти — ні”, – написала вона.

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У своєму Instagram співачка розповіла, що відео знімали у неї вдома.

– Ми зняли це відео прямо у мене вдома. Все, як на святкування Нового року: мама традиційно шинкувала салати, я традиційно намагалася допомогти так, що роботи ставало тільки більше, а потім ми традиційно їли: всі салат Нєвєста а я — помідори і траву, – написала вона.

За годину кліп подивилися 5 тис. разів.

Раніше Факти ICTV писали, що O.Torvald та Юлія Юріна презентували спільну відеороботу на пісню Роздягни мене.