Х-Фактор за дев’ять сезонів подарував країні немало талановитих музикантів. Факти ICTV вирішили пригадати, як склалася доля попередніх переможців шоу.

Вже 28 грудня у фіналі Х-Фактора стане відоме ім’я щасливчика-переможця десятого сезону. Поки учасники мають ще два тижні, Факти ICTV розповідають, чим займаються переможці попередніх дев’яти сезонів.

Олексій Кузнєцов: Х-Фактор перший сезон

Олексій вразив глядачів сильним оперним вокалом. Після перемоги він не зупинився на досягнутому і поїхав до Австрії вдосконалювати майстерність. Згодом Олексій Кузнєцов переїхав до Нью-Йорка (США). Там він вивчає основи класичного та сучасного мистецтва, виступає з талановитими колегами, займається улюбленою справою.

Цього літа Олексій Кузнєцов дебютував у головній ролі в опері Богема у Канаді. Зараз він готує новий репертуар для майбутніх концертів наступного року.

Віктор Романченко: Х-Фактор другий сезон

До участі в шоу Віктор працював вчителем фізкультури. Але Х-Фактор кардинально змінив його життя. Після перемоги він вже встиг випустити романтичну композицію Де ти, кліп на пісню Боли не будет і заспівати разом з легендарними Queen та Адамом Ламбертом.

Крім того, у 2013 році Віктор Романченко навіть брав участь у нацвідборі на Євробачення.

Аїда Ніколайчук: Х-Фактор третій сезон

Після тріумфу Аїда не припиняє творити і ділитися з усіма своєю творчістю. Вона знайшла у музиці своє призначення. Аїда Ніколайчук дає концерти, знімає кліпи і записує нові хіти. Серед найвідоміших такі: Часть моей души, Не тримай, Зачем, Дай мне ночь, Enternity.

До слова, у 2017 році Аїда Ніколайчук навіть взяла участь у вокальному конкурсі Mozart в Японії і перемогла японську співачку.

Олександр Порядинський: Х-Фактор четвертий сезон

Олександр став переможцем в юному віці. Тоді частину виграшу він віддав батькам, а половину вклав у свій розвиток. Зараз він активно гастролює, а в липні випустив ніжний кліп на пісню Поцілунок.

Крім того, сьогодні Олександр Порядинський дивує фанатів власними, дорослими композиціями. За його словами, одна з нещодавніх пісень Для тебе написана саме для коханої хлопця.

Дмитро Бабак: Х-Фактор п ’ ятий сезон

Дмитро після перемоги на шоу став активно займатися творчістю, зняв кліп на пісню Одна. Музикант навіть встиг спробувати свої сили як композитора і написав пісні для кількох український артистів і відкрив свою вокальну студію в Києві.

У 2018 році Дмитро Бабак подавав заявку на український і білоруський нацвідбір на Євробачення-2018. А у 2019 році посів третє місце на музичному конкурсі Слов’янський базар у Білорусі, де представляв Україну.

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Костя Бочаров (MELOVIN): Х-Фактор шостий сезон

MELOVIN активно займається творчістю. У 2018 році він пройшов нацвідбір і представляв Україну на Євробаченні-2018 у Лісабоні. Співак з піснею Under the Ladder посів 17 місце на конкурсі. Але це жодним чином не вплинуло на його кар’єру і ставлення шанувальників до кумира.

Цьогоріч співак навіть став проривом року за версією музичної премії М1 Music Awards 2019.

Зараз MELOVIN гастролює Україною, розвивається як музикант і навіть встиг озвучити мультяшного персонажа – восьминога Кракена у мультику Монстри на канікулах 3.

Севак Ханагян: Х-Фактор сьомий сезон

Після перемоги у сьомому сезоні Севак Ханагян став впізнаваним артистом не лише в Україні, а й у рідній Вірменії. Зараз ніжний і чуттєвий Севак одну за одною випускає власні пісні, і за всі свої успіхи дякує саме Х-Фактору.

У 2018 році він представив свою країну на Євробаченні з піснею Qami. Севак зайняв всього лише 15 місце у півфіналі, але його виступ все одно отримав багато позитивних відгуків публіки.

Михайло Панчишин: Х-Фактор восьмий сезон

Михайло разом зі своїм колективом PTASHKIN активно займається творчістю, виступає і знімає кліпи. Першою самостійною роботою гурту після проекту була пісня Притягуєш сльозами. Музиканти зробили її для прихильників, які підтримували Мішу під час всіх ефірів, аби показати, що він не планує зупинятися чи зникати.

У 2018 році в одному з прямих ефірів Х-Фактору він презентував нову пісню Baby і навіть зняв кліп на неї.

ZBSband: Х-фактор дев ’ ятий сезон

Після перемоги хлопці продовжують створювати нову музику, співпрацюють з Настею Каменських і грають в театрі.

У 2019 творчому дуету виповнилося два роки. До речі, напередодні гурт ZBSband в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіли про запис пісень з Настею Каменських, Олегом Винником і Андрієм Данилком. Для Винника вони навіть вигадали назву пісні Сльози забутої дами.

Раніше Факти ICTV писали про те, хто залишив Х-фактор 10 після другого ефіру.