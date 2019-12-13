Чим потішив шоу-бізнес в Україні в 2019 році, а також, яких висот досягли наші артисти на батьківщині та за її межами – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Грудень у самому розпалі, тому час підбивати підсумки 2019 року. У цій статті ми поговоримо про досягнення у музиці.

Як українські артисти прославилися за кордоном

Якщо раніше успіхи українських музикантів на світовій сцені були чимось неймовірним, то у 2019 році вони стали звичним ділом.

Так, Настя Каменських восени презентувала вже другу пісню іспанською мовою – Elefante, менш ніж за місяць посіла друге місце у музичних чартах США, Канади та Мексики.

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Крім того, у Латинській Америці люблять, коли Каменських приїздить у гості та дивуються, як вона за чотири місяці вивчила іспанську.

– Знаєте, що найважливіше? Це не просто Настя поїхала туди себе показати, ні! Там я презентую свою країну! Я показую, що в нас талановиті люди, щоб вони запрошували ще більше наших артистів і ми обмінювалися культурами, – розповіла Настя Каменських.

Також існує низка артистів, які популярні більше за кордоном, проте на батьківщині про них мало хто знає, зокрема гурти Jinjer та ДахаБраха.

Jinjer – резиденти відомого європейського лейблу Napalm Records, а ДахаБраха особливо запам’яталися своїм саундтреком для серіалу Фарго.

Стадіон, так стадіон

2019 рік в українській музичній індустрії точно стане особливим через велику кількость стадіонних концертів.

Дмитро Монатік представив яскраве шоу з живим звуком і дикими танцями на НСК Олімпійському. Крім того, артист відвідав 11 центральних стадіонів України: в Дніпрі, Одесі, Харкові, Кривому Розі, Черкасах, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Маріуполі, Херсоні.

Найяскравішим моментом концерту в Києві стала поява артиста на даху вагона поїзда. На ньому Діма дістався до найвіддаленіших секторів, щоб бути ще ближче до своїх шанувальників.

Оля Полякова стала єдиною поп-співачкою, яка зібрала стадіон Арена Львів.

– Вам можуть не подобатися мої пісні. Але я роблю дуже красиве шоу, яке має побачити кожен українець, – заявила Полякова напередодні концерту.

І вона мала рацію. Масштабне шоу довелося навіть перенести на кілька годин, щоб тисячі охочих подивитися виступ встигли зайняти свої місця.

Крім ідеального вокалу та запальних танців, глядачів чекав також потік влучних жартів від співачки, які не давали розслабитися, навіть, під час перерви між треками.

У 2019 році Арена Львів також здригалася під пісні рок-гурту Антитіла. Цей концерт став наймасштабнішим у стадіонному турі гурту, в якому вони презентували альбом Hello. Також хлопці відвідали Полтаву, Харків, Одесу. Завершальні виступи пройшли в Палаці спорту в Києві.

Цікаво, що на перший концерт у столиці дуже рано оголосили солд-аут, а кількість охочих послухати Антитіла була величезна. Рокерам нічого не залишалося, як оголосити про другий концерт у Києві.

Також великим сольним концертом у київському Палаці спорту шанувальників потішив гурт Время и Стекло.

Дорогу молодим

Останнім часом українська сцена вибухнула новими іменами, а також оригінальними музичними стилями.

Для початку варто згадати гурт KAZKA, який у 2019 представив кілька гідних релізів, хоча проекту і не вдалося побити успіх синглу Плакала, вони впевнено закріпилися в українських плейлистах.

Також у цьому році зверненням до українських традицій потішила епатажна співачка Maruv, яка скомбінувала свій звичний стиль з мотивами книги Ольги Кобилянської. Йдеться про новий EP артистки Hellcat Story.

Охрана, отмєна! Він назвав мене Лєна – офіційний поп-гімн 2019 року. Хіт Jerry Heil звучав з кожної праски. Однак дівчина не зупинилася на цьому і до кінця року випустила ще кілька успішних синглів.

Окремим розділом можна позначити український жіночий хіп-хоп. Чого тільки вартий виступ Аліна Паш на День Незалежності. Реп під час гімну країни міг викликати хвилю обурення, але пронизливі вірші виконавиці засіли у багатьох серцях.

Ще одна українська дівчина, яка підірвала своїм соціальним репом – Alyona Alyona. 2019 рік для неї видався особливо продуктивним. Чого тільки вартий реліз одразу двох альбомів, а кліп на пісню Мамин суп уже став мало не найбільш обговорюваною відеороботою року.

Made in Ukraine у тренді

Про молодих артистів, які представили цього року свої україномовні треки ми вже поговорили. Тепер варто згадати зірок, які давно мандрують шоу-бізнесом, проте раніше виконували пісні іноземною.

Мабуть, найпопулярнішими композиціями стали Дим гурту Время і Стекло та зізнання у коханні Насті Каменських у пісні Обіцяю.

До Дня Незалежності України гурт Mozgi презентували трек 999. Назву пісні музиканти зачитують англійською мовою, обігруючи співзвуччя англійською nine-nine-nine й українською най-най-най.

– Присвячуємо Батьківщині та всім українцям, гідним жити у найкращій країні, – зазначили музиканти.

Звичайно, що у розмові про україномовні треки не можливо не згадати неймовірно успішний альбом гурту Антитіла Hello, а також останні композиції від The Hardkiss.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona представила кліп на пісню Завтра з ONUKA і Noize MC.